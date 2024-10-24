9月散戶指標轉下滑 央行：投資人態度趨觀望

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-24 18:46

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中央銀行今 (24) 日公布 9 月金融情況， M1B 年增率上升至 4.07%，主要因活期存款年增率上升，M2 年增率下降為 5.60%，反映資金淨匯出；而作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，則是較上月轉為下滑 53 億元至 3 兆 4926 億元，央行解讀，此反映日前台股修正，使部分投資人趨觀望。

累計前三季 M1B 和 M2 平均年增率分別為 4.66%、5.90%。

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央行說明，台股在 8 月的修正後，投資人態度趨觀望，因而造成 9 月證券劃撥存款餘額逆勢下滑至 3 兆 4926 億元，月減 53 億元，觀察到，部分資金轉到活期性存款。

另一方面，央行統計，外國人新台幣存款餘額減至 1990 億元，月減 575 億元，主要反映外資態度略趨保守，央行直指，美國總統大選將至，再加上中東地緣政治高度緊張、日元波動劇烈等因素，金融市場的不確定因素多。

9 月底全體貨幣機構放款與投資月增率 (以成本計價) 為 0.99%；年增率由上月底的 8.40% 上升為 8.85%，主要因銀行對民間部門、公營事業及政府債權年增率均上升。