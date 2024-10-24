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錢進債市「好事多」，好戲還在後頭？

鉅亨研報 2024-10-24 18:15

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錢進債市「好事多」，好戲還在後頭？(圖:shutterstock)

一、投資等級債券可望倒吃甘蔗？

現階段美國就業與通膨數據顯示經濟有較高機率呈現軟著陸，以 9 月點陣圖來看，2024 年仍將降息兩碼、明後年分別降息四碼及兩碼，聯準會持續降息可望帶動債券市場信用利差收斂，資本利得仍可期待，統計聯準會過去六次降息循環經驗，美國十年債利率平均降幅為 1.38%，顯見過往美國長天期債券利率在降息後仍有機會下滑，對於債券價格而言就有上漲空間。


二、與債同行，投資等級債猶如資產防護罩

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三、想要穩定現金流更要留意票息率

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投資等級債趨勢分析債市

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