東元松江路大樓重建動土 2028年底完工商辦租金有望挹注收益

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-11 15:27

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東元 (1504-TW) 今 (11) 日舉辦「東元明台大樓」新建工程動土典禮，董事長利明献指出，預計 2028 年底完工，未來商辦租金可為東元挹注收益，為股東創造利益，也符合東元董事會新提出的三年策略發展中，活化資產的方向。

東元說明，東元大樓位於台北市松江路與長春路口，屋齡超過 40 年，土地所有權人包括東元電機、東安資產以及明台產物，日後將轉型成為現代化商業辦公大樓，並更名為「東元明台大樓」。

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東元提到，新建工程由東元集團獨資，設計規劃樓高 21 層、地下結構 4 層，其中 1、2 樓規劃為餐飲空間，3 樓以上專攻辦公使用。利明献表示，新建大樓將注入節能減碳以及智慧化元素，並導入資通智慧管理系統。

東元表示，東元大樓的重建除重視淨零碳排與永續，也注重長期的安全性，包括建物的耐震與安全品質，目前已獲得台大地震中心的結構耐震設計標章證書，預計 2028 年底完工。