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一詮9月自結獲利1400萬元年減逾5成 EPS 0.05元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-24 16:31

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一詮9月自結獲利1400萬元年減逾5成 EPS 0.05元。(圖：shutterstock)

LED 導線廠一詮 (2486-TW)，近期因搭上台北國際光電週題材，加上 AI 散熱片業務受關注，股價波動過大，遭主管機關列為注意股，今 (24) 日公布 9 月自結稅後純益 1200 萬元，年減 52%，每股純益 0.05 元。

一詮自結 9 月營收 5.02 億元，月增 2.8%、年減 17.95 %；稅前淨利 1400 萬元，年減 60%，稅後純益 1200 萬元，年減 52%，每股純益 0.05 元；累計前 9 個月營收 39.7 億元，年增 9.6%。


隨著 AI 需求暢旺，一詮開發均熱片需求暢旺，將持續挹注第四季營收，而新材料均熱片，也已完成 Metal TIM 銦片認證，將於明年第一季量產，法人表示，隨著 AI 帶動均熱片供貨，有望帶動一詮營運表現。

一詮股價自 9 月開始飆漲，今日收盤價為 123 元，漲幅近 44%，成交量共 32001 張；觀察近期三大法人動向，外資呈連二買，共買入 9294 張，自營商呈連二買，共買入 416 張。

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