竣邦8月營收年增37% 客戶訂單展望樂觀

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-09 20:02

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機能性布廠竣邦 - KY(4442-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 6860 萬元，月增 43.6%、年增 37.4%；累計前 8 月營收 7.35 億元，年增 18.4%；公司表示，目前訂單能見度佳，加上產品競爭力提升，客戶至年底的訂單展望樂觀。

竣邦強調，8 月營收主要反映營運逐步增溫，不過，每月營收容易受客戶下單交期的變化影響，單月營收較不能看出公司的業務狀況，季營收數字較能反映真實經營狀況，公司將於 9 月 19 日召開法說會。

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竣邦第 2 季財報每股純益為 0.88 元，創下同期新高紀錄，主要受惠客戶恢復拉貨動能、新品牌開始貢獻、產品組合轉佳、營運控管效益提升，毛利率攀升至 27%，季增逾 4 個百分點；累計上半年每股純益 1.6 元，創歷史新高，較去年同期成長逾 1 倍。

客戶方面，竣邦前五大客戶分別為 Nike、Boardriders、BURTON，VUORI、HellyHansen，其餘客戶還包含 Under Armour、ATHLETA、Alo、Fanatics 等。展望未來，NIKE 下單動能不變，男性瑜珈品牌 VUORI、挪威百年戶外滑雪品牌 HellyHansen 則有明顯增溫跡象。

觀察客戶採用產品數，竣邦表示，2022 年為 513 件、2023 為 559 件、今年預估為 614 件，每年平均約有雙位數成長，並蓄積明年營收動能。

在全球運動品牌供應鏈區域化的趨勢下，竣邦近年也切入越南設廠，並於今年第一季順利轉盈，公司預期，越南出貨至今年底將逾佔 2 成營收，也將是未來運動品牌接單的主要成長動能之一；台灣則定位全球品牌接單、研發設計中心。