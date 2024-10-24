〈焦點股〉美隆電喜迎Q4音響傳統旺季 放量衝上漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-24 11:56

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音響廠美隆電 (2477-TW) 受惠於歐美連假，Q4 傳統旺季即將到來，車用及家用音響題材逐漸發酵，今 (24) 日股價強勢上攻，來到漲停價 34.7 元，成交量較前一日放大，觀察三大法人動向，投信呈連三買，共買入 720 張。

美隆電隨著庫存去化完畢，帶動今年業績水漲船高，而歐美感恩節、聖誕節連假是消費性電子傳統旺季，將是全年的出貨重點，下半年可望逐步升溫，上下半年的營收和獲利比大約為 4：6。

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