鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估上修至-0.69元，預估目標價為120元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.81元上修至-0.69元，其中最高估值-0.23元，最低估值-1.05元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.23(-0.4)
|8.49
|8.88
|最低值
|-1.05(-1.05)
|0.14
|3.4
|平均值
|-0.7(-0.79)
|2.91
|6.14
|中位數
|-0.69(-0.81)
|1.72
|6.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,307,000
|2,635,000
|3,284,000
|最低值
|1,230,000
|1,460,000
|2,021,780
|平均值
|1,278,350
|1,845,670
|2,652,890
|中位數
|1,288,000
|1,643,670
|2,652,890
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.31
|3.61
|3.71
|6.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,056,038
|2,380,885
|1,872,703
|2,309,089
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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