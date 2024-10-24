鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估下修至1.94元，預估目標價為23.75元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華航(2610-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.97元下修至1.94元，其中最高估值2.5元，最低估值1.13元，預估目標價為23.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.5(2.5)
|2.42
|0.58
|最低值
|1.13(1.13)
|0.86
|0.58
|平均值
|1.88(1.95)
|1.56
|0.58
|中位數
|1.94(1.97)
|1.54
|0.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|204,100,000
|211,883,700
|183,407,180
|最低值
|185,993,760
|183,618,910
|183,407,180
|平均值
|199,163,730
|198,211,400
|183,407,180
|中位數
|202,210,000
|198,671,500
|183,407,180
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.13
|0.48
|1.67
|0.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|184,816,790
|150,722,471
|138,841,403
|115,250,550
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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