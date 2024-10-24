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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團(WPP-US)EPS預估下修至5.69元，預估目標價為50.89元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 04:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.79元下修至5.69元，其中最高估值5.96元，最低估值5.53元，預估目標價為50.89元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.96(6.17)6.476.93
最低值5.53(5.53)5.675.82
平均值5.72(5.78)5.946.28
中位數5.69(5.79)5.96.21

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值152.79億155.46億160.12億159.35億
最低值146.84億142.19億144.39億159.35億
平均值148.62億147.49億151.35億159.35億
中位數147.96億147.44億150.86億159.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.18-15.563.673.830.64
營業收入168.83億153.92億176.05億177.73億184.53億

詳細資訊請看美股內頁：
WPP廣告傳播集團(WPP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWPP

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