鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團(WPP-US)EPS預估下修至5.69元，預估目標價為50.89元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 04:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.79元下修至5.69元，其中最高估值5.96元，最低估值5.53元，預估目標價為50.89元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.96(6.17)
|6.47
|6.93
|最低值
|5.53(5.53)
|5.67
|5.82
|平均值
|5.72(5.78)
|5.94
|6.28
|中位數
|5.69(5.79)
|5.9
|6.21
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|152.79億
|155.46億
|160.12億
|159.35億
|最低值
|146.84億
|142.19億
|144.39億
|159.35億
|平均值
|148.62億
|147.49億
|151.35億
|159.35億
|中位數
|147.96億
|147.44億
|150.86億
|159.35億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.18
|-15.56
|3.67
|3.83
|0.64
|營業收入
|168.83億
|153.92億
|176.05億
|177.73億
|184.53億
詳細資訊請看美股內頁：
WPP廣告傳播集團(WPP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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