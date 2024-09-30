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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團(WPP-US)EPS預估上修至5.79元，預估目標價為50.28元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 16:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.69元上修至5.79元，其中最高估值6.05元，最低估值5.49元，預估目標價為50.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.05(6.05)6.586.93
最低值5.49(5.49)55.28
平均值5.75(5.73)5.936.25
中位數5.79(5.69)5.976.28

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值152.51億155.29億160.00億
最低值146.06億141.43億143.86億
平均值149.10億148.78億152.80億
中位數148.60億148.81億153.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.18-15.563.673.830.64
營業收入168.83億153.92億176.05億177.73億184.53億

詳細資訊請看美股內頁：
WPP廣告傳播集團(WPP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWPP

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