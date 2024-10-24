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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至8.31元，預估目標價為104.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.17元上修至8.31元，其中最高估值8.43元，最低估值8.06元，預估目標價為104.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.43(8.35)8.9910.39
最低值8.06(8.06)8.18.85
平均值8.29(8.19)8.539.53
中位數8.31(8.17)8.539.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值26.05億27.61億29.30億
最低值25.48億25.61億27.50億
平均值25.81億26.73億28.52億
中位數25.92億26.95億28.72億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.613.976.107.928.18
營業收入20.29億17.65億18.35億25.77億39.16億

詳細資訊請看美股內頁：
華美銀行集團(EWBC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEWBC

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