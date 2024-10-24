鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至8.31元，預估目標價為104.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.17元上修至8.31元，其中最高估值8.43元，最低估值8.06元，預估目標價為104.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.43(8.35)
|8.99
|10.39
|最低值
|8.06(8.06)
|8.1
|8.85
|平均值
|8.29(8.19)
|8.53
|9.53
|中位數
|8.31(8.17)
|8.53
|9.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|26.05億
|27.61億
|29.30億
|最低值
|25.48億
|25.61億
|27.50億
|平均值
|25.81億
|26.73億
|28.52億
|中位數
|25.92億
|26.95億
|28.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.61
|3.97
|6.10
|7.92
|8.18
|營業收入
|20.29億
|17.65億
|18.35億
|25.77億
|39.16億
詳細資訊請看美股內頁：
華美銀行集團(EWBC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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