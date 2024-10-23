中國信託Agoda聯名卡好康再加碼 限時訂房最高優惠30%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-23 19:14

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中信銀行看準民眾對出國旅遊的需求更加多元，且偏好彈性自主的行程安排，2023 年與國際數位旅遊平台 Agoda 合作發行「中國信託 Agoda 聯名卡」，今 (23) 日再宣布擴大優惠範圍，今年 12 月 31 日前，於 Booking.com、KKday、Klook 等三大旅遊平台訂房、預定旅遊體驗行程及票券皆享折扣及點數回饋，11 月 1 日至 11 月 10 日止，於 Agoda 訂購台灣、日本、韓國、泰國住房結帳，享訂房最高優惠 30%。

中信銀表示，國人出遊方式以自由行為主的比例，已超過七成，更多旅客傾向安排個性化體驗與靈活的旅遊方案，「中國信託 Agoda 聯名卡」除了可以搭配 Agoda 全球 450 萬間飯店和渡假村優惠，再串聯 Booking Holdings 集團資源，提供卡友豐富多樣的訂房選擇，今年 12 月 31 日前，使用聯名卡於 Booking.com 中信指定卡專屬網頁訂房且入住，享税前房價最高 10% 旅遊點數優惠，11 月 10 日前限時享全球訂房最高旅遊點數回饋 12%。

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在旅遊行程方面，因應民眾自助行程及旅遊票券需求，今年 12 月 31 日前，透過 KKday 預定團體旅遊或郵輪行程，最高可享新台幣 2000 元折扣，預定台灣、日本、韓國、泰國旅遊商品，可享 500 元折扣，全站部分商品更享最高 9 折優惠；透過 Klook，全球鐵路、租車、機場接送、包車最高享 75 折優惠。