鑽針廠尖點6月營收重返3億元大關 創29個月新高年增41%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 15:03
PCB 製程鑽針及 PCB 鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月營收重返 3 億元大關之上，達 3.14 億元並創 29 個月新高，月增 9.23%，年增 41.18%，2024 年 1-6 月營收 16.26 億元，年增 32.32%。
尖點科技 2024 年第二季營收爲 8.9 億元，也改寫 8 季以來新高，季增 20.87%，年增 45.3%，隨下半年進入 PCB 市場需求旺季，第三季營收可望再攀升。
尖點 2024 年第一季營收爲 7.36 億元，毛利率爲 22.67%，季減 1.58 個百分點，年增 1.42 個百分點，單季稅後純益爲 2128 萬元，季減 42%，年增 31.56%，每股純益爲 0.15 元。
尖點科技鑽針及代鑽孔產能都已提升，其中鑽針月產能已增至每月 3000 萬支，而鑽孔機台數也增加 5-10%，並將赴泰國設廠供應客戶需求。
尖點爲因應台系 PCB 廠在泰國設廠的短鏈供應需求，將在泰國巴真府設廠，預計產能規模也將依台 PCB 廠需求進一步規劃，也與 PCB 廠商討論入廠設置代鑽孔服務設施的可行性。依尖點規劃，尖點的泰國鑽針廠設立計畫預計 2025 年中投產。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 首季爲市場淡季估營收季減10% 看好全年表現
- 尖點3月營收回穩創6個月來新高 Q1業績表現優於預期
- 鑽針廠尖點2024年首季獲利成長逾3成EPS0.15元
- 尖點科技獲第10屆公司治理評鑑小型市值排名前1%殊榮
鉅亨號貼文看更多
下一篇