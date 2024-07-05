鑽針廠尖點6月營收重返3億元大關 創29個月新高年增41%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 15:03

PCB 製程鑽針及 PCB 鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月營收重返 3 億元大關之上，達 3.14 億元並創 29 個月新高，月增 9.23%，年增 41.18%，2024 年 1-6 月營收 16.26 億元，年增 32.32%。

尖點科技 2024 年第二季營收爲 8.9 億元，也改寫 8 季以來新高，季增 20.87%，年增 45.3%，隨下半年進入 PCB 市場需求旺季，第三季營收可望再攀升。

尖點 2024 年第一季營收爲 7.36 億元，毛利率爲 22.67%，季減 1.58 個百分點，年增 1.42 個百分點，單季稅後純益爲 2128 萬元，季減 42%，年增 31.56%，每股純益爲 0.15 元。

尖點科技鑽針及代鑽孔產能都已提升，其中鑽針月產能已增至每月 3000 萬支，而鑽孔機台數也增加 5-10%，並將赴泰國設廠供應客戶需求。