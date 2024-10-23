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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-4.08元，預估目標價為73.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.18元上修至-4.08元，其中最高估值-2.77元，最低估值-8.37元，預估目標價為73.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.77(-2.77)0.451.021.63
最低值-8.37(-8.37)-0.20.190.89
平均值-4.81(-4.83)0.070.621.38
中位數-4.08(-4.18)0.050.561.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.32億15.87億19.34億22.23億
最低值11.65億14.33億16.62億18.95億
平均值11.92億14.75億17.76億21.03億
中位數11.90億14.66億17.59億21.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.36-0.78-0.97-0.56
營業收入2.29億4.85億6.67億8.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDDT

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