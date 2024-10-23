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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為178.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.56元上修至0.59元，其中最高估值0.79元，最低估值0.38元，預估目標價為178.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.79(0.79)2.745.094.3
最低值0.38(0.38)0.140.913.4
平均值0.58(0.55)1.663.413.72
中位數0.59(0.56)1.733.733.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值137.31億177.28億209.66億188.93億
最低值123.94億133.50億142.91億154.48億
平均值131.12億151.95億173.04億176.83億
中位數131.59億151.77億168.45億181.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.45-2.63-1.63-15.740.75
營業收入39.40億55.87億128.14億136.04億107.71億

詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVNA

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