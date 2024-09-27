陸8月新開咖啡店數量年減67% 業者求突破將腦筋動到「它」身上

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-27 15:45

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最新數據顯示，在今年第二季產業加快擴張步伐後，中國咖啡業者展店速度再度放緩，上月 23 家連鎖品牌現存門市數量僅較 7 月增加 257 家，現存門市總數月增 0.55%，幾乎持平。

根據消費資訊服務供應商「壹覽商業」數據，從開店數量看，中國 23 家連鎖咖啡品牌上月新開門市 710 家，現存門店 4 萬 6738 家，較一年前減少 67.86%，月減率 40.49%。

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具體來看，絕大部分連鎖咖啡品牌開店數量上月出現下滑。23 個品牌中僅星巴克 (SBUX-US) 、M stand 開店數量高於上月，太平洋咖啡、本來不該有 · 鮮果咖啡、拉瓦薩咖啡、藍瓶咖啡開店數量與 7 月持平，其他品牌開店數量均不及上月，佔比超 70%。

值得注意的是，包括瑞幸、滬咖、挪瓦咖啡在內的 14 家連鎖咖啡品牌門市存量呈下降趨勢，皮爺咖啡門市存量持平，佔比超六成。在此之中，除滬咖、Costa、上島、代數學家、本來不該有 · 鮮果咖啡上月未開新門市外，其他品牌在 8 月均有新店開業，這意味著整體開店速度沒有關店速度快。

從城市覆蓋來看，庫迪咖啡覆蓋城市量最多，達 344 個城市，其次便是瑞幸與幸運咖。此外，星巴克上月在 3 個城開出首店，門市新落地城市量居業界第一，其次是庫迪、Tims 天好咖啡、Pull-Tab 拉環咖啡、比星咖啡，上島咖啡則撤出兩座城市，是撤城最多的品牌。

根據品牌現存門市情況，瑞幸仍居首，現存門市 2 萬 26 家，第二是星巴克的 8088 家，第三是庫迪的 7263 家。值得一提的是，庫迪連 5 個月開店數量過百，其新店型通過測試後，開店速度再度提升，按此進度推算，最快明年上半年門店便可破萬。

從資本市場看，咖啡領域投資在上月遇冷，僅獲 1 起融資，NOWWA 挪瓦咖啡近日完成數億元 B++ 輪融資，是挪瓦咖啡今年獲得的第二筆融資，投資方為甬山天璣、盛景嘉成母基金、源星資本。這輪資金據悉將用在供應鏈、全新的產品研發上加大投入。

開店速度放緩，投資遇冷都在說明中國咖啡產業正經歷挑戰，關店數量不斷增加。

根據窄門餐眼數據，截至上周日 (15 日)，中國咖啡門市數達 19 萬 6530 家，近一年新開 7 萬 316 家，凈增 27277 家，但也關掉 4 萬 3039 家，每天關閉上百家門市，關店率超過 50%。

即便是業內的佼佼者也未能在這場風暴中獨善其身，多個大型品牌上月關掉旗下的特色門市，像是 8 月 5 日 %Arabica 上海豐盛里店停止營業，開門才滿半年，Manner 重慶萬象城店在 8 月 22 日也結束 3 年來的營業。

此外，倒下的不只有連鎖咖啡店，更多中小咖啡館在夾縫中生存，朝不保夕。根據美團統計，在全球咖啡館數量最多的上海，今年獨立咖啡店的數量首次出現減少，在咖啡門市中的佔比由去年 60.1% 跌至 55%。

面對如此嚴峻的市場環境，各大咖啡品牌紛紛尋求突破，力求拓展業務版圖，不少業者將腦筋動到茶飲領域。

鑒於咖啡提神醒腦的特性，傳統消費時段集中於早晨與午後，這也意味著下午至晚間時段，成了一個亟待開發的「藍海」。為填補這一時間段的消費空白，眾多品牌推出無咖啡因，純果茶、奶茶等產品搶市。

至於為何咖啡品牌開始賣奶茶，一是可以提升門市單量和補充下午茶時間段的營運，二是咖啡與奶茶的客群高度重合，且賣奶茶還能吸引到一部分非咖啡使用者，三是輕乳茶品類的製作成本和培訓成本相對較低。

不過，光從結果來看，奶茶對於門市客單量拉動有限，瑞幸員工稱從杯量來看，輕乳茶佔比並不算高，僅佔約 1 到 2 成，咖啡產品仍是門市銷售主力。