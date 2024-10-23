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鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.61元，預估目標價為305.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 14:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.27元上修至4.61元，其中最高估值4.62元，最低估值4.29元，預估目標價為305.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.62(4.32)5.175.666.25
最低值4.29(4.24)4.765.426.25
平均值4.57(4.28)4.95.526.25
中位數4.61(4.27)4.875.516.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.43億11.75億13.41億15.34億
最低值10.40億11.33億12.54億14.29億
平均值10.41億11.46億12.83億14.82億
中位數10.40億11.39億12.70億14.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.321.361.722.032.82
營業收入6.18億5.86億6.64億7.67億9.29億

詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMANH

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