鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.61元，預估目標價為305.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 14:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.27元上修至4.61元，其中最高估值4.62元，最低估值4.29元，預估目標價為305.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.62(4.32)
|5.17
|5.66
|6.25
|最低值
|4.29(4.24)
|4.76
|5.42
|6.25
|平均值
|4.57(4.28)
|4.9
|5.52
|6.25
|中位數
|4.61(4.27)
|4.87
|5.51
|6.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.43億
|11.75億
|13.41億
|15.34億
|最低值
|10.40億
|11.33億
|12.54億
|14.29億
|平均值
|10.41億
|11.46億
|12.83億
|14.82億
|中位數
|10.40億
|11.39億
|12.70億
|14.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.32
|1.36
|1.72
|2.03
|2.82
|營業收入
|6.18億
|5.86億
|6.64億
|7.67億
|9.29億
詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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