鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體MANH-US的目標價調升至260元，幅度約3.59%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)提出目標價估值：中位數由251元上修至260元，調升幅度3.59%。其中最高估值285元，最低估值225元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予曼哈頓軟體評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。
曼哈頓軟體今(25日)收盤價為251.7元。近5日股價下跌3.59%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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