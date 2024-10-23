鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至11.74元，預估目標價為384.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.56元上修至11.74元，其中最高估值11.9元，最低估值11.42元，預估目標價為384.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.9(11.77)
|13.55
|16.18
|19.12
|最低值
|11.42(11.42)
|11.88
|13.87
|16.3
|平均值
|11.71(11.59)
|12.61
|14.81
|17.24
|中位數
|11.74(11.56)
|12.41
|14.46
|16.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.42億
|24.23億
|28.11億
|33.17億
|最低值
|21.04億
|22.02億
|24.30億
|28.89億
|平均值
|21.22億
|23.05億
|26.37億
|30.59億
|中位數
|21.28億
|23.45億
|26.47億
|30.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.67
|3.84
|4.81
|7.28
|8.88
|營業收入
|8.61億
|9.26億
|11.42億
|14.60億
|18.86億
詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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