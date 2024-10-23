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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至11.74元，預估目標價為384.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 14:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.56元上修至11.74元，其中最高估值11.9元，最低估值11.42元，預估目標價為384.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.9(11.77)13.5516.1819.12
最低值11.42(11.42)11.8813.8716.3
平均值11.71(11.59)12.6114.8117.24
中位數11.74(11.56)12.4114.4616.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.42億24.23億28.11億33.17億
最低值21.04億22.02億24.30億28.89億
平均值21.22億23.05億26.37億30.59億
中位數21.28億23.45億26.47億30.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.673.844.817.288.88
營業收入8.61億9.26億11.42億14.60億18.86億

詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMEDP

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