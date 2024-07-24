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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股MEDP-US的目標價調降至435元，幅度約3.76%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美捷控股(MEDP-US)提出目標價估值：中位數由452元下修至435元，調降幅度3.76%。其中最高估值480元，最低估值395元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予美捷控股評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀1位。

美捷控股今(24日)收盤價為357.3元。近5日股價下跌3.76%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股MEDP市場預估目標價

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