昕力資*蜜月行情失靈 登興櫃首日開高走低盤中破發

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-23 11:25

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AI 軟體商昕力資 *(7781-TW) 今 (23) 日登錄興櫃，開盤最高來到 12.35 元，漲幅 45％，隨即賣壓湧現，最低來到 7.55 元，跌破認購價 8.5 元。

昕力資 * 董事長姚勝富表示，AI 及數位轉型產品線已臻成熟，今年底推出資安防護及永續發展新產品線，完善四大 AI 產品線，提供企業完善轉型服務；目前主要客戶為金融業，未來也會擴展醫療產業，預計成為 2025 年主要成長動能。

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展望未來，姚勝富表示，目標是跨足海內外市場的純軟體原廠，首選越南金融保險業，並計畫在明年第一季增資，下半年申請 IPO，樂觀看待未來營收及獲利成長。