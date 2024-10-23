昕力資*蜜月行情失靈 登興櫃首日開高走低盤中破發
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-23 11:25
AI 軟體商昕力資 *(7781-TW) 今 (23) 日登錄興櫃，開盤最高來到 12.35 元，漲幅 45％，隨即賣壓湧現，最低來到 7.55 元，跌破認購價 8.5 元。
昕力資 * 董事長姚勝富表示，AI 及數位轉型產品線已臻成熟，今年底推出資安防護及永續發展新產品線，完善四大 AI 產品線，提供企業完善轉型服務；目前主要客戶為金融業，未來也會擴展醫療產業，預計成為 2025 年主要成長動能。
展望未來，姚勝富表示，目標是跨足海內外市場的純軟體原廠，首選越南金融保險業，並計畫在明年第一季增資，下半年申請 IPO，樂觀看待未來營收及獲利成長。
昕力資 * 2023 年營收達 7.76 億元，每股虧損 0.05 元；2024 年上半年營收為 3.22 億元，每股虧損 0.44 元；昕力資 * 解釋，營收雖較去年同期成長，但因持續投入自有產品研發及實施庫藏股一次性認列費用，導致出現稅後虧損。
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