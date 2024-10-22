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外資買超78億元敲進鴻海2.79萬張最多 大砍這檔ETF逾14萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-22 19:41

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外資買超78億元敲進鴻海2.79萬張最多 大砍這檔ETF逾14萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (22) 日小跌 7.1 點收 23535.43 點，外資買超 78.57 億元，但台指期淨空單增加 152 口，來到 3.49 萬口，期現貨不同調。個股方面，外資大買鴻海、緯創、廣達等 AI 代工指標，賣超大砍中信優息投資級債 14 萬張最多，也調節晶圓雙雄共逾 3 萬張。

外資買超最多的是鴻海 (2317-TW)2.79 萬張，再來有緯創 (3231-TW)2.06 萬張、廣達 (2382-TW) 近 1.59 萬張，以及面板雙虎友達 (2409-TW)1.86 萬張、群創 (3481-TW)1.16 萬張，以及欣興 (3037-TW)8969 張、京元電子 (2449-TW)8837 張等。


外資也買超新光金 (2888-TW)1.93 萬張、富邦金 (2881-TW)1.71 萬張、國泰金 (2882-TW)1.3 萬張，以及航空雙雄長榮航 (2618-TW)1.32 萬張、華航 (2610-TW)8361 張，ETF 則以元大滬深 300 正 2 4899 張較多。

外資賣超個股方面，台積電 (2330-TW)6766 張外，也賣超聯電 (2303-TW)2.57 萬張、凱基金 (2883-TW)1.56 萬張、台新金 (2887-TW)1.36 萬張、華邦電 (2344-TW)6102 張、中鋼 (2002-TW)6017 張等。

外資今日賣超多檔 ETF，中信優息投資級債 14.09 萬張、群益 ESG 投等債 20 + 近 8.5 萬張、復華富時不動產 1.42 萬張、國泰 10Y + 金融債及元大美債 20 正 2 各逾 7600 張、元大美債 20 年及中信中國 50 正 2 各逾 7000 張等。

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鴻海廣達緯創台積電聯電外資

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