外資買超78億元敲進鴻海2.79萬張最多 大砍這檔ETF逾14萬張

台股今 (22) 日小跌 7.1 點收 23535.43 點，外資買超 78.57 億元，但 台指期 淨空單增加 152 口，來到 3.49 萬口，期現貨不同調。個股方面，外資大買鴻海、緯創、廣達等 AI 代工指標，賣超大砍中信優息投資級債 14 萬張最多，也調節晶圓雙雄共逾 3 萬張。

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外資也買超新光金 ( 2888-TW )1.93 萬張、富邦金 ( 2881-TW )1.71 萬張、國泰金 ( 2882-TW )1.3 萬張，以及航空雙雄長榮航 ( 2618-TW )1.32 萬張、華航 ( 2610-TW )8361 張，ETF 則以元大滬深 300 正 2 4899 張較多。

外資今日賣超多檔 ETF，中信優息投資級債 14.09 萬張、群益 ESG 投等債 20 + 近 8.5 萬張、復華富時不動產 1.42 萬張、國泰 10Y + 金融債及元大美債 20 正 2 各逾 7600 張、元大美債 20 年及中信中國 50 正 2 各逾 7000 張等。