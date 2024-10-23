「大金磚合作」開局首場峰會 有哪些關鍵議題？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-23 09:30

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10 月 22 日至 24 日，新一屆金磚國家領袖峰會（BRICS Summit 2024）在俄羅斯喀山登場，此次峰會聚焦融資、技術、食品貿易、金磚擴員等議題，金磚國家輪值主席國俄羅斯表示，32 國代表將出席這場會議。

去年 8 月 24 日，南非總統拉馬福薩在金磚國家領導人第十五次會晤特別記者會上宣布，接納沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯、伊朗和衣索比亞為正式成員，金磚國家的成員從 5 國擴大至 10 國。此次會晤是金磚國家擴員後首次舉行峰會，國際社會廣泛關注。

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據《直新聞》周二（22 日）報導，中國國際問題研究院歐亞研究所副研究員康杰表示，本次領導人會晤的主題是「加強多邊主義，促進全球公平發展與安全」，這不僅僅是主辦國俄羅斯的需求，也是廣大新型經濟體和開發中國家的共同需求。

康杰認為，此次峰會最大的看點之一，是金磚支付工具是否能夠落地。

俄羅斯財政部和俄羅斯中央銀行正與金磚國家的合作夥伴一起，準備提交一份給金磚國家領導人的關於改善國際貨幣和金融體系的報告，倡議建立多邊數位結算和支付平台「金磚橋」。

專家認為，金磚國家透過建立自己的支付系統，將有效削弱西方單邊制裁的威脅，進一步降低對美元的依賴性，這一去中心化的體系，將防止任何參與者控制或限制其他國家的金融行動，確保所有成員國的經濟主權得到保障。

不過，支付機制是一個重要的軟硬體基礎設施，有大量工作要做，不會在短時間內完成。

金磚國家的產業政策協調、產能合作也備受關注。

金磚創始國都是製造業大國和重要市場，金磚成員涵蓋聯合國安理會常任理事國、主要新興市場國家和開發中國家，在全球供應鏈、物流鏈中佔據重要位置，具有重要國際政治和經濟影響力。

康杰認為，各國在民用航空、新能源車等領域的技術合作、產能合作和貿易政策、產業政策協調，將影響全球製造業產業格局，值得關注。

此外，印度總理莫迪應俄羅斯總統普丁邀請，於 10 月 22 日至 23 日訪問俄羅斯，引發廣泛關注。

對印度而言，如何在美歐與俄羅斯之間保持外交平衡，一直是莫迪政府的關鍵挑戰。

自新冠肺炎疫情和烏克蘭戰爭爆發後，印度單方面與俄羅斯「凍結」或減少高層人員線下互動。2021 年 12 月，普丁訪問印度後，印度才著手恢復印俄年度峰會。去年莫迪未出席由俄羅斯主辦的聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF），但此次他選擇前往喀山，展現出印度對多邊外交和金磚國家合作的重視。

康杰認為，莫迪此次選擇參會，反映了印度對未來多極化世界秩序的關注。在印度看來，金磚組織是代表全球新興經濟體的一個雛形，隨著越來越多開發中國家加入，印度或許能在其中進一步鞏固自身在全球經濟治理中的地位。