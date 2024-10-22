輝達近期連失兩客戶AI晶片地位將動搖？專家直指1決定性因素

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-22 16:21

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美媒上周報導稱白宮正討論對美國主要半導體公司如輝達 (NVDA-US) 跟超微半導體 (AMD-US) 設下出口限制，尤其是針對向某些國家出售 AI 晶片，這些限制將主要針對中東地區國家，但有專家認為輝達無法像中國提供 GPU，或將有利於近來陷入困境的英特爾。

輝達不幸成為美國出口管制政策首當其衝的犧牲品，日前已傳出接受停止接受中國客戶的 H20 晶片訂單，因這款特別供應中國的晶片也可能被美國列入出口管制清單。根據此前業內供應鏈預估，輝達今年將至少損失 120 億美元 H20 的訂單。

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但輝達面臨的壞消息不止這一個，合作夥伴的轉向也正在考驗這家 AI 晶片大廠。AI 技術領域的知名企業 Inflection AI 在 10 月 9 日宣佈棄用輝達 GPU，轉而選擇英特爾的 Gaudi 3 晶片作為其 AI 計算平台的核心。這一決策不僅影響輝達和英特爾這兩大晶片巨頭，更在全球範圍內引發 AI 晶片市場的震動。

專家認為，Inflection AI 的決定對輝達無疑是個沉重的打擊，而英特爾則憑自身強大的技術實力和創新能力，成功為自己贏得一次生機，不僅有助英特爾在全球 AI 晶片市場中獲得更多市佔率，也有助於英特爾走出今年的「霉運」。

繼 Inflection AI 之後，三星宣佈與 Team Red 合作，購買價值 2000 萬美元的超微 Instinct MI300X GPU 來滿足自身 AI 需求，且三星最近已開始測試超微 Instinct MI300X GPU，已利用 MI300X 數據中心 GPU 開始 AI 開發之旅，據說這些 GPU 比輝達的數據中心產品更為實惠。

輝達在短短一周連續失去兩個客戶，雖不算是超大型客戶，但一旦有更多的客戶選擇其他 AI 晶片，也意味著輝達 GPU 壟斷地位的動搖。