輝達近期連失兩客戶AI晶片地位將動搖？專家直指1決定性因素
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-22 16:21
美媒上周報導稱白宮正討論對美國主要半導體公司如輝達 (NVDA-US) 跟超微半導體 (AMD-US) 設下出口限制，尤其是針對向某些國家出售 AI 晶片，這些限制將主要針對中東地區國家，但有專家認為輝達無法像中國提供 GPU，或將有利於近來陷入困境的英特爾。
輝達不幸成為美國出口管制政策首當其衝的犧牲品，日前已傳出接受停止接受中國客戶的 H20 晶片訂單，因這款特別供應中國的晶片也可能被美國列入出口管制清單。根據此前業內供應鏈預估，輝達今年將至少損失 120 億美元 H20 的訂單。
但輝達面臨的壞消息不止這一個，合作夥伴的轉向也正在考驗這家 AI 晶片大廠。AI 技術領域的知名企業 Inflection AI 在 10 月 9 日宣佈棄用輝達 GPU，轉而選擇英特爾的 Gaudi 3 晶片作為其 AI 計算平台的核心。這一決策不僅影響輝達和英特爾這兩大晶片巨頭，更在全球範圍內引發 AI 晶片市場的震動。
專家認為，Inflection AI 的決定對輝達無疑是個沉重的打擊，而英特爾則憑自身強大的技術實力和創新能力，成功為自己贏得一次生機，不僅有助英特爾在全球 AI 晶片市場中獲得更多市佔率，也有助於英特爾走出今年的「霉運」。
繼 Inflection AI 之後，三星宣佈與 Team Red 合作，購買價值 2000 萬美元的超微 Instinct MI300X GPU 來滿足自身 AI 需求，且三星最近已開始測試超微 Instinct MI300X GPU，已利用 MI300X 數據中心 GPU 開始 AI 開發之旅，據說這些 GPU 比輝達的數據中心產品更為實惠。
輝達在短短一周連續失去兩個客戶，雖不算是超大型客戶，但一旦有更多的客戶選擇其他 AI 晶片，也意味著輝達 GPU 壟斷地位的動搖。
專家認為，最重要的是輝達能否供應中國市場，無疑將是改變全球 AI 晶片市場格局與否的決定性因素。
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