鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 06:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元下修至1.56元，其中最高估值1.96元，最低估值1.3元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.96(1.96)
|3.16
|4.04
|2.39
|最低值
|1.3(1.39)
|1.26
|1.39
|1.61
|平均值
|1.59(1.61)
|2.26
|2.73
|2
|中位數
|1.56(1.59)
|2.17
|2.75
|2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|270.85億
|303.42億
|356.81億
|334.95億
|最低值
|252.14億
|257.50億
|261.49億
|282.78億
|平均值
|260.57億
|277.26億
|296.10億
|304.88億
|中位數
|260.63億
|277.44億
|293.35億
|296.92億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.17
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|營業收入
|143.56億
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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