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鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 06:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元下修至1.56元，其中最高估值1.96元，最低估值1.3元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.96(1.96)3.164.042.39
最低值1.3(1.39)1.261.391.61
平均值1.59(1.61)2.262.732
中位數1.56(1.59)2.172.752

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值270.85億303.42億356.81億334.95億
最低值252.14億257.50億261.49億282.78億
平均值260.57億277.26億296.10億304.88億
中位數260.63億277.44億293.35億296.92億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.170.412.902.391.28
營業收入143.56億138.72億223.57億233.34億227.07億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

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