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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.65元，其中最高估值2.2元，最低估值1.31元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.2(2.2)3.174.012.39
最低值1.31(1.1)1.341.391.82
平均值1.67(1.64)2.272.672.11
中位數1.65(1.63)2.262.612.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值278.27億349.98億354.13億334.95億
最低值248.08億248.37億253.70億282.78億
平均值260.83億275.30億286.08億308.08億
中位數260.13億268.23億275.15億306.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.170.412.902.391.28
營業收入143.56億138.72億223.57億233.34億227.07億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

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