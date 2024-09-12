鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 18:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.6元，其中最高估值2.03元，最低估值1.31元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.03(2.2)
|3.17
|4.08
|2.39
|最低值
|1.31(1.31)
|1.34
|1.39
|1.82
|平均值
|1.62(1.65)
|2.26
|2.67
|2.11
|中位數
|1.6(1.65)
|2.28
|2.68
|2.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|275.54億
|349.98億
|356.81億
|334.95億
|最低值
|248.08億
|248.37億
|253.70億
|282.78億
|平均值
|260.40億
|279.11億
|295.27億
|308.08億
|中位數
|260.13億
|277.71億
|291.88億
|306.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.17
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|營業收入
|143.56億
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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