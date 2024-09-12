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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 18:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.6元，其中最高估值2.03元，最低估值1.31元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.03(2.2)3.174.082.39
最低值1.31(1.31)1.341.391.82
平均值1.62(1.65)2.262.672.11
中位數1.6(1.65)2.282.682.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值275.54億349.98億356.81億334.95億
最低值248.08億248.37億253.70億282.78億
平均值260.40億279.11億295.27億308.08億
中位數260.13億277.71億291.88億306.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.170.412.902.391.28
營業收入143.56億138.72億223.57億233.34億227.07億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

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