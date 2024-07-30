鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International IncTFII-US的目標價調升至170.5元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至170.5元，調升幅度3.33%。其中最高估值196元，最低估值129.09元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予TFI International Inc評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。
TFI International Inc今(30日)收盤價為153.12元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌0.83%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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