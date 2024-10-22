微軟推出全新agents功能 導入AI提升企業組織生產力

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-22 15:39

‌



微軟 (MSFT-US) 今 (22) 日宣布，推出全新 agent 功能，為每個組織導入以 AI 為核心的業務流程，更在 Dynamics 365 中推出十個全新的自主 agents，全面提升企業銷售、服務、財務和供應鏈團隊的生產力。

微軟宣布 Copilot Studio 中一系列的新功能，包括創建自主的 agents 能力，下個月開放新功能預覽，客戶可以 AI 重新構思內部關鍵的業務流程。今天推出的 10 個自處 agents 包括商機評估 agent、供應商溝通 agent、客戶需求以及客戶資訊管理 agents 等。

‌



微軟說明，agents 可整合 Microsoft 365 Graph、記錄系統、Dataverse 和 Fabric 中的工作數據，並協助從企業內部的 IT 支援服務、到員工入職等流程，更可化身為銷售與服務的個人管家，提升業務體驗與效率。

微軟透露，包括律師事務所 Clifford Chance、麥肯錫 (McKinsey & Company)、寵樂居 (Pets at Home) 以及湯森路透 (Thomson Reuters) 等大企業，皆透過創建自主 agents，以增加營收、降低成本並擴大產能的目標。