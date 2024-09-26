力積電與塔塔12吋晶圓廠合作定案 投資額達110億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-26 17:52

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力積電 (6770-TW) 今 (26) 日宣布，與印度塔塔電子 (Tata Electronics) 於新德里簽訂雙方合作最終協議 (Definitive Agreement)，力積電將協助塔塔電子於印度古吉拉特邦(Gujarat) 多雷拉 (Dholera) 建設全印度第一座 12 吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工。

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 也在今日接見力積電董事長黃崇仁、總經理朱憲國，當面表達將全力支持台、印合作的晶圓廠建設計畫，並對赴印度發展的台灣企業提供行政支持與投資保護。

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力積電總經理朱憲國與印度塔塔電子 (Tata Electronics) 執行長 Randhir Thakur 於新德里簽訂雙方合作最終協議，力積電預估，印度首座 12 吋晶圓廠總投資額達 110 億美元、月產能 5 萬片 ，可望為當地創造超過 2 萬個高科技工作機會。

黃崇仁當面向莫迪表示，半導體製造業上下游涵蓋數以千計的中、小企業，期望印度政府能對來印發展的台灣企業建構友善的經營環境、保護台商在印度的投資。同時，印度市場潛力龐大且擁有大量優秀人力資源，未來將有機會與台灣晶片設計業合作，在半導體市場營造台印合作雙贏的機會。

印度總理莫迪指出，政府將全力支持力積電與塔塔電子合作的 12 吋晶圓廠建設計畫，同時對黃崇仁建議的台灣與印度共同推進晶片設計產業的構想深表讚賞，希望力積電能積極參與印度半導體產業的發展，該國政府也將協助台灣廠商到印度投資興業。