綠能環保添新兵 東方風能25日登興櫃 三大動能推升營運

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-22 17:53

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東方風能 (7786-TW) 將在周五 (25 日) 以每股 95 元參考價登錄興櫃，綠能環保類股再添新兵。執行長陳柏霖表示，三大動能包括全球大型船舶市場增加、2 艘新造大型船 2026 年加入營運，以及中華電信 (2412-TW) 海底電纜工程將從明年挹注營收，營運成長可期。

東方風能 2019 年第三季由宏華營造轉投資成立，專注於離岸海事工程的發展，宏華營造目前持股約 43%，為東方風能最大的法人股東。

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目前東方風能股本 15.6 億元，2023 年營收 49.34 億元，年增 87.37%，稅後純益 9.89 億元，年增 1.06 倍，每股純益 6.96 元；今年上半年累計營收 31.69 億元，年增 56.49%，稅後純益 5.27 億元，每股純益 3.52 元。

東方風能專精於海事工程船舶租賃、離岸風場建設、離岸風場長期運維服務、各類海纜工程建置及工程專案管理，特別聚焦離岸風電領域。目前共有 14 艘各類船舶，包括 5 艘人員運輸船、4 艘大型拖船、1 艘重件駁船、1 艘大型工程支援船、1 艘高階布纜船，以及 2 艘大型海纜維修及運維住宿船正在建造中，總船隊造價超過 120 億新台幣。

陳柏霖表示，2023 年底得標中華電信台澎金馬四號通信海纜建置工程，為第一個得標的台灣本土廠商，統包金額 25.7 億元，預計 2025、2026 年開始挹注營收。

營運協理陳芷寧指出，目前東方風能營收比重以船舶運維占最大宗，約占 7 至 8 成，明年待中華電信開始貢獻後，工程相關營收比重將提高。

陳柏霖補充，目前投入運維的船舶僅有 2 艘，使得運維營收占比較小，待 2 艘建造中的船舶陸續在 2026、2027 年加入後，運維營收將提升。此外，東方風能聚焦建置期的合約，大多為長期穩定合約，雖然毛利比較低，但會為公司帶來穩定金流，希望持續提升運維營收比重。