【詐騙手法破解 】牛市來臨，高報酬的屯幣投資是真的？！

Bitopro幣託 2024-10-14 09:58

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若您曾加入投資群組，所謂的「老師」或「助教」這樣和你說，請注意！

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根據幣託觀察，2024 上半年詐騙案件皆以投資或交友詐騙為大宗，二月開始行情有波動後，註冊量、詐騙案皆有顯著增長，詐騙集團會因應行情滾動式更新話術，上半年以屯幣、等待牛市來臨為由，誘使受害人踏進圈套。

為避免更多會員受到詐騙，分享一個真實詐騙案例，請會員提高警覺！

1. 受害人註冊台幣出入金交易所 (比如 BitoPro)，用台幣買 USDT

2. 再去註冊別的去中心化錢包 (比如 Trust Wallet, 小狐狸 MetaMask...) 或境外交易所 (比如幣安、OKX...)，並貼上假的交易所網站，此時，受害人會被逼迫按下密密麻麻的使用同意 (智能合約)，而假錢包的控制權便會授權給詐騙集團

3. 將 USDT 從 BitoPro 轉到指定錢包地址，也就是詐騙集團所控制的錢包

4. 受害人看到資金有安全轉入，詐騙集團持續說服被害人放更多 USDT 進去假錢包，去做高報酬的投資，像是年化超過 10% 以上的新幣質押

5. 過程中，詐騙集團為取信受害人，會空投一些利息或獎金，讓受害人嘗到賺錢的滋味

6. 以「保證金」、「繳稅」、「IP 變動」等各種理由，要求受害人給更多，最後直接把所有資金都轉走

以上案例是真實發生過，幣託客服曾經聯繫該用戶，請他提供轉帳資訊做審核，花了幾個小時追查款項，才成功阻止最後幾筆轉帳，但在此之前已經轉出好幾筆，受騙金額高達七位數以上... 就算報警，也很難追回來...

透過這樣血淋淋的案例，可觀察到幾個詐騙集團的手法：

1. 「耐心」：詐騙集團越來越有耐心，通常過程會歷時好幾個月

2. 「貼心」：群組中會很頻繁提供很有用的行情資訊，讓受害人覺得群組很正常，甚至無償提供各種教學，手把手教你到會為止

3. 「中轉」：詐騙集團會利用國內交易所當成資金轉出站，路徑是：國內交易所 => 去中心化錢包或境外交易所 => 假交易所網站

4. 「落差」：因加密貨幣是比較新的投資標的，詐騙集團利用資訊落差，不斷用各種話術讓受害人給更多錢，但其實受害人早就沒有錢包的控制權

如果你懷疑自己遇到詐騙，求證、求證、再求證，准沒錯！不管是撥打 165，或是詢問幣託客服，我們都會盡全力協助。

提醒您：

▪︎ 請認明幣託交易所 BitoPro 唯一網址：【https://www.bitopro.com】

▪︎ 請勿在不明網站登入幣託交易所帳號

不確定是否為詐騙？請透過以下管道盡速與我們聯繫

▪︎ 電話客服：+886-2-86668968

▪︎ Email：support@bitopro.com