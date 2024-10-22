分析師：年底前白銀價格可能突破40美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-22 13:40

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黃金價格不斷創高之際，白銀其實也一直在上漲。一位分析師預測，由於供應持續無法滿足需求，白銀價格將在年底前升至每盎司 40 美元或更高。

GoldSeek.com 總裁兼創辦人 Peter Spina 表示，從基本面來看，白銀具備了「融漲」的所有條件。

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GoldSeek.com 是一家為投資者提供黃金價格、研究和資訊的網站，已有近 30 年的歷史。 Spina 在受訪時表示，隨著黃金價格不斷創下新高，白銀的購買壓力也在上升，同時白銀供應短缺已進入第 4 年。

白銀協會預測，2021 年、2022 年和 2023 年出現供應短缺後，2024 年全球白銀供應總量將接近 10.04 億盎司，而總需求量為 12.19 億盎司。

12 月交割的白銀期貨價格周一 (211) 上漲 66.1 美分，漲幅為 2%，每盎司報 33.895 美元。根據道瓊市場數據，以活躍合約計算，白銀價格預計將創下自 2012 年 11 月 29 日以來的最高結算價。今年迄今為止，白銀價格已上漲約 41%。

Spina 指出，「白銀正在經歷一輪重大漲勢，它將受到更多投資者和投機者的關注。」

他認為，這意味著白銀價格的下一輪上漲將十分凶猛，年底前很可能突破每盎司 40 美元。這將使白銀期貨價格接近 1980 年 1 月 17 日以來的歷史結算高點 48.70 美元。