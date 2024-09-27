〈貴金屬盤後〉白銀創12年來新高 追趕黃金破紀錄漲勢
鉅亨網編譯許家華 2024-09-27 06:32
隨著各大央行降息刺激市場了對貴金屬的投資興趣，白銀價格周四 (26 日) 上漲至近 12 年來的最高水準，藉助黃金漲勢創下歷史新高。
- 現貨白銀上漲 0.6%，至每盎司 32.03 美元，觸及自 2012 年 12 月以來的最高點 32.71 美元。
中銀國際大宗商品市場主管傅曉表示，由於連續降息以及中國的刺激措施可能會持續一段時間，白銀未來幾季也將持續上漲，預計價格將升至 37 美元的水準。
白銀既是避險投資，也是工業應用中的關鍵材料，今年迄今已漲逾 35%。
WisdomTree 宏觀經濟研究主管 Aneyka Gupta 表示，白銀漲勢的主要催化劑之一是黃金，因為兩者具有很強的相關性。隨著白銀的上漲，金 / 銀比因而下降，目前約 82。(金 / 銀比可衡量購買一盎司黃金所需的白銀盎司數，顯示白銀相對於黃金的價值。)
返回黃金交易，周四金價再創歷史新高。
因美國降息、避險需求和央行強勁購買的推動下，今年迄今黃金價格已漲逾 29%，且多次打破紀錄。
獨立分析師 Ross Norman 表示：「黃金價格目前正自顧自走強，也就是說，儘管美元和美國公債殖利率上升，但這種動能仍推動投機資金流動。」
美聯準會 (Fed) 上周將基準政策利率調降 50 個基點至 4.75%-5.00%。交易員預計 11 月降息 50 個基點的可能性為 51%。
投資者正等待周五公佈的核心個人消費支出價格 (PCE) 指數數據。
其他貴金屬交易
- 現貨鉑金上漲 2.1%，至 1008.82 美元。
- 現貨鈀金上漲 1.2%，至 1050.06 美元。
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