All in BTC！川普：比特幣將衝上月球 很快超越白銀、黃金

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:31

美國共和黨總統候選人川普上周六 (27 日) 在比特幣大會承諾全力支援比特幣(BTC) ，除誓言要讓比特幣成為美國國家戰略儲備資產外，還激動地高喊比特幣將衝上月球，將永遠持有它，承諾會簡化加密貨幣相關的法規，為幣圈企業創造一個更加寬鬆和友好的監管環境。

川普表示，比特幣在短短 15 年就從一個匿名發帖在互聯網論壇上的想法，發展成為全球第九大最有價值的資產，令人難以置信。比特幣已經比埃克森美孚還大，很快就會超過整個白銀的總市值，未來很有可能會超過 16 兆美元的黃金。按目前趨勢，這件事完全有可能。

他還對台下熱情高漲的加密貨幣從業者們說：「你們就是當代的愛迪生、萊特兄弟、卡內基和福特，你們在一生中所做的事情有希望永遠存續下去。」

川普更誓言一上任便開除美國證交會 (SEC) 主席 Gary Gensler，任命一位建設未來，而不是阻礙未來發展的新主席。任期結束時，美國將擁有全球最低的能源和電力成本。憑藉低廉的能源成本，美國將成為世界公認的比特幣挖礦強國。

至於比特幣納入國家儲備資產一事，美國政府目前擁有將近 21 萬枚比特幣，占總供應量的 1%。共和黨籍參議員 Cynthia Lummis 在川普演說後也上台宣布她的新提案，將要求美國財政部在 5 年內購買 100 萬枚比特幣。

Lummis 指出，將比特幣列為國家儲備資產的主要理由是「抵消美元貶值的影響」，並稱比特幣是成長迅速的價值儲備，過去四年每年成長約 55%，但同期美元貶值、通膨日益嚴重。因此，擁有一種支持美元並不斷升值的硬資產是非常有價值的。