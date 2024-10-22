北韓派兵援俄 烏媒爆料：18人沒東西吃擅離陣地

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-22 14:00

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北韓傳出派 1.2 萬名兵力助俄羅斯攻打烏克蘭的消息，據《基輔獨立報》周一（21 日）報導，軍事情報單位消息人士透露，俄羅斯已經逮捕 18 名擅離陣地的北韓士兵。

據烏克蘭國家公共廣播公司《Suspilne》在 10 月 15 日的報導，18 名北韓士兵在烏克蘭邊境附近擅離陣地。這 18 名士兵在接受訓練後，被留在俄羅斯邊境州庫斯克的一片林區，數日沒收到任何指示，也沒有食物可吃。

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最終，他們在 10 月 14 日離開陣地，前往俄羅斯指揮部。

據烏克蘭電視台《Hromadske》報導，兩天後，這 18 人被俄羅斯當局逮捕，此時他們已經離陣地 60 公里遠了。

這則消息曝光後，引起烏國網友討論，有人認為烏軍應該要準備韓文傳單了，告知北韓士兵投降的話，可以獲得安全保障。

南韓政府周一就北韓派兵援俄一事召見俄羅斯駐韓大使季諾維也夫，俄羅斯駐韓大使館隨後在社交媒體發文稱，季諾維也夫強調，俄羅斯與北韓合作，是在國際法框架下進行，未違背南韓安全利益。

這是南韓國家情報院上周五發布北韓派兵援俄消息後，俄方首度表態。

據《韓聯社》報導，南韓國家情報院上周五表示，北韓決定派遣特種部隊等四個旅的兵力，協助俄羅斯作戰，總計約 1.2 萬人，第一批 1,500 人已經抵俄。