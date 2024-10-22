渾水創辦人：美股7巨頭可閉眼買、做空特斯拉很愚蠢
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-22 16:50
知名放空機構渾水 (Muddy Waters) 資本公司的創辦人 Carson Block 表示，投資人可以「閉著眼睛」買進美股七巨頭，並認為做空特斯拉 (TSLA-US) 是愚蠢的行為。
Carson Block 以放空名聲享譽投資界，專門獵殺放空估值過高或作假帳的上市公司。
Block 接受彭博訪問時表示，隨著退休基金流入美股，將是驅動行情進一步上漲的關鍵動能，特別是高權值的大型股，多數投資人現在最好只考慮買美國大型股。
他進一步說，「不要想太多，閉上眼睛買進美國 7 大科技巨頭股票，這將是划算的投資。」美股 7 大科技巨頭包括特斯拉、蘋果 (AAPL-US) 、微軟 (MSFT-US) 、谷歌母公司 Alphabet 公司 (GOOG-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、輝達 (NVDA-US) 和臉書母公司 Meta(META-US) 。
此外，Block 表示他在 2021 年就得出結論，做空特斯拉是愚蠢的行為，「因為特斯拉的資本規模就是它的安全網」。
Block 認為特斯拉儘管損失數十億美元、股價正在下跌，但市值如此之大，仍然可以繼續籌集資金。「特斯拉在很長一段時間內都不會破產，而這正是空頭所忽略的。」
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