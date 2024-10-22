渾水創辦人：美股7巨頭可閉眼買、做空特斯拉很愚蠢

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-22 16:50

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知名放空機構渾水 (Muddy Waters) 資本公司的創辦人 Carson Block 表示，投資人可以「閉著眼睛」買進美股七巨頭，並認為做空特斯拉 (TSLA-US) 是愚蠢的行為。

Carson Block 以放空名聲享譽投資界，專門獵殺放空估值過高或作假帳的上市公司。

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Block 接受彭博訪問時表示，隨著退休基金流入美股，將是驅動行情進一步上漲的關鍵動能，特別是高權值的大型股，多數投資人現在最好只考慮買美國大型股。

此外，Block 表示他在 2021 年就得出結論，做空特斯拉是愚蠢的行為，「因為特斯拉的資本規模就是它的安全網」。