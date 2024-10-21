全球碳定價來臨！氣候變遷股票型基金 定期定額獲利上看4成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-21 16:43

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環境部預計 2026 年徵收碳費、碳交易平台今 (21) 日正式上架買賣，台灣進入「排碳有價」時代，加上歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 2026 年 1 月將實施，突顯企業減碳競爭力的重要性。法人建議，碳定價時代正要起飛，可伺機投入淨零減碳概念股，歷史經驗顯示全球氣候變遷基金 5 年定期定額投報率高達 4 成（39.51%）。

無獨有偶，蘋果九月初發布的 iPhone 16 等一系列新品，強調 iPhone 16 碳足跡減少 30%、Apple Watch Series 10 實現碳中和，而國內超商也相繼推出循環商品搶市，不論是咖啡渣轉化成有機肥料投入永續農場，或是將咖啡渣轉化製造成潮流單品，也針對生產鏈中的餘料開發出永續啤酒與循環食品等。

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富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格 · 卡麥隆指出，隨著全球排碳有價可循，消費者將更重視產品或服務的碳足跡，因為高碳排產品背後隱含的不僅是對地球環境生態的破壞，碳費或碳稅也將導致企業成本增加，對消費者百害而無一利。隨著消費者偏好轉向，將進一步加速企業進行組織及產品的能源轉型，包括提高替代能源使用比重、提高能源效率、重視上下游供應鏈的範疇三碳排放等。

克雷格 · 卡麥隆認為，應對氣候變遷的關鍵，就是要改變製造的東西及其製造過程，以及要改變製造東西所使用的原物料，因此，除了關注電動車銷售或替代能源的發電量之外，更須重視產品所使用的原物料來源是否具備低碳排的特性，已觀察到有些原物料公司正朝著更永續的方式營運，這些公司同時也在全球脫碳趨勢中扮演關鍵地位。

截至九月底，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金在原物料類股比重達 20.15%、較大盤加碼 16 個百分點，僅次於第一大產業工業類股 26.67% 的比重，布局標的包括美國金屬飲料食品罐頭生產商皇冠控股 (Crown Holdings)、全球紙類包裝領導企業斯莫菲特偉斯特洛克 (Smurfit Westrock Inc)、全球主要鋁礦生產商挪威海德魯 (Norsk Hydro) ASA 等，其中挪威海德魯是全球主要的低碳鋁生產商，旗下約 70% 原鋁生產使用再生能源發電，讓海德魯平均每生產一公斤鋁的碳排放介於 0.5~5.7 公斤二氧化碳當量，遠低於全球原鋁生產平均碳排放 16.6 公斤二氧化碳當量。

此外，受惠於全球客戶對於低碳產品的需求成長，海德魯預估 2024 年低碳鋁的銷量是 2020 年的三倍，2030 年將比 2024 年再成長 4~6 倍，且低碳鋁都享有較高的定價能力和獲利率。今年 7 月海德魯宣布和保時捷擴大合作，到 2025 年海德魯將使保時捷能夠將未來汽車項目中的鋁足跡降低至 3.5 公斤二氧化碳當量 / 每公斤鋁，比目前歐洲平均原鋁消耗量低約 60%*。

富蘭克林證券投顧指出，全球進入排碳有價時代，將重新形塑全球經濟、產業變革、消費型態和金融市場，也將創造新的贏家，建議投資人可藉由全球氣候變遷股票型基金掌握各產業減碳菁英，並透過長期定期定額策略掌握全球淨零轉型商機。如富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金 1 年、3 年、5 年定期定額投報率分別為 6.3%、20.51% 及 39.51%，長期投入定期定額的報酬率非常可觀。