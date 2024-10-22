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〈焦點股〉輔信第四季AI PC量產鋪貨 站回5日線、月線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-22 12:58

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輔信第四季AI PC量產鋪貨，站回5日線、月線。(圖：shutterstock)

輔信 (2405-TW) 第四季持續開發 AI PC 系列產品，旗下 3 款全新 AI PC 陸續啟動量產及鋪貨，全面搶攻 AI PC 商機，激勵今 (22) 日股價表現亮眼，同步站回 5 日線及月線。 

輔信早盤以 19.65 元開高走高，盤中最高漲至 20.8 元，漲逾半根停板，截至午盤 12 點 20 分，股價暫報 20.3 元，漲幅 3.84%，重新站回 5 日線及月線，成交量超過 8000 張。 


輔信第四季將持續開發 AI PC 產品，也同步新增消費性電腦產品，海外分公司旗下 3 款 AI PC 產品啟動量產與鋪貨，並整合 NPU 處理器，主要鎖定 AI 邊緣運用及 IoT 應用，進一步拓展銷售量，深化新應用市場。 

此外，輔信也布局多元的產品線，商規機種聚焦深化智慧商業應用，工規機種則積極擴展客戶基礎。 

文章標籤

輔信AI PC邊緣AI

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