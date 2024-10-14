東京地鐵IPO籌資24億美元 規模創日本6年來最大

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-14 17:00

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日本東京地下鐵公司（Tokyo Metro）宣布，計畫於 10 月 23 日在東京證券交易所上市，預計籌資約 3196 億日元 (約 24 億美元)，將成為 6 年以來日本最本最大 IPO 案。

東京地鐵正籌劃透過 IPO 發行 2.905 億股，初步定價為每股 1100 日元，估值可達約 6,391 億日元。

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在這次發行中，將有 80% 的股票面向日本國內投資者，而剩餘的 20% 則向國際投資者開放。

東京地下鐵目前的大股東是東京都政府以及日本政府，分別持股比例為 46.58%、53.42%，釋股後，兩者合計持股比率將各自減半。

東京地鐵公司的上市也是日本 IPO 市場恢復活躍度的展現。根據公開數據，2024 年上半年，日本股票市場上的首次公開募股（IPO）活動顯著增加，達到 60 家，創下了自 2015 年以來同期的最高紀錄。

東京地鐵的成功上市可望成為推動其他國有企業和傳統產業市場化改革的催化劑，激發整個經濟體的結構調整和創新發展。

此外，東京地鐵的上市進一步多元化了日本股市的產業組成，為投資者提供了更多選擇，有助於分散投資風險，並吸引不同投資策略的投資者進入市場。

日本股市的上揚動能正吸引全球投資人的關注，這股趨勢不僅引發了外資的流入，也提升了全球市場的風險偏好。此外，全球投資者對日本股市的成長潛力進行了重新評估，導致資金從其他市場流向日本，尋求分享股市上漲的紅利。