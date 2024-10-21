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〈台股盤後〉高價IC設計撐場、金控股帶衰 量縮漲55點收23542點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-21 14:15

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〈台股盤後〉大型股休兵高價IC設計撐場 量縮小漲55點收23,542點。(鉅亨網資料照)

台股今 (21) 日開高走低，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 休息，由高價 IC 設計股撐場，終場小漲 55.26 點，收在 23,542.53 點，站穩所有均線上，成交量僅 3,521 億元，較上周五的 5,000 億元大幅收斂。

權值股跌多漲少，台積電今日收平盤 1,085 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 雙雙小漲表態，漲幅皆達 1% 以上，不過，中華電 (2412-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、台塑化 (6505-TW) 跌幅皆有 1-2%。


金控族群也全面遭提款，兩大指標股富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 跌幅都超過 2%，中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW) 跌幅都在 2% 左右，整體族群走勢弱，也壓抑大盤走勢。

今日盤面聚焦高價 IC 設計股，股王信驊 (5274-TW) 大漲 7%，領軍族群強勢表態，祥碩 (5269-TW) 亮燈漲停，力旺 (3529-TW) 也狂飆 6%，衝上 3,235 元波段新高，企圖挑戰歷史高點 3,250 元，其他如世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW) 漲幅也都達半根以上。

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台股台積電聯發科鴻海台股盤後金控高價IC設計

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台積電10850.00%
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中華電122.5-1.21%
日月光投控161.5-1.22%
台塑化49.3-2.18%
富邦金90.9-2.47%
國泰金68.3-2.15%
中信金36.1-2.17%
玉山金28.15-2.26%
鴻海2101.20%
元大金32.7-2.39%
信驊45706.90%
祥碩16559.97%
力旺32306.08%
世芯-KY19805.32%
創意12655.42%
聯發科13301.92%
台積電200.78-2.46%
日月光投資控股10.39-3.26%

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