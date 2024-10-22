川普炸薯條為大選造勢 麥當勞堅守中立：也歡迎賀錦麗到訪

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-22 09:30

‌



據《CNBC》報導，麥當勞周一（21 日）在內部訊息中強調：「麥當勞不會為任何民選公職候選人背書，（不止這次）下次總統大選也是如此。我們不是紅色，也不是藍色－－我們是金色。」

‌



這裡的「紅色」指的是共和黨，「藍色」是民主黨。自 2000 年美國大選以來，這兩種顏色開始成為兩黨的代表顏色。而「金色」指的是麥當勞的象徵——「金色拱門」。

麥當勞之所以作出這一表態，是因為川普在一家麥當勞餐廳「打工」，為大選造勢。川普周日在賓夕法尼亞州費城郊區一家麥當勞門市炸薯條，爭取工人支持。

川普競選團隊官方社交賬號「Trump War Room」發布一段影片，顯示川普將炸好的薯條撒上鹽，裝入紙袋，競選團隊還配上「川普總統完美執行炸薯條訂單」的文字。

麥當勞在員工訊息中解釋道，這家麥當勞門市的店長 Derek Giacomantonio 收到了川普「希望參觀賓州餐廳」的請求，並同意了請求。

Giacomantonio 表示：「我們敞開大門，歡迎所有訪問費斯特維爾社區的人，這是我們組織的基本價值觀。這就是為什麼我接受前總統川普的請求。」

「他親自體驗了這份工作，在麥當勞工作——這對很多美國人來說具有重要意義。」Giacomantonio 指出，平均每 8 個美國人就有一位在麥當勞工作過。

川普宣稱，此舉是在揭穿民主黨總統候選人賀錦麗的謊言。賀錦麗曾在競選活動中提到，學生時代曾在麥當勞工作過，做炸薯條和冰淇淋。