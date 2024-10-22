南韓總統與北約秘書長通話 討論北韓派兵援俄

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-22 09:00

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南韓總統辦公室周一（21 日）表示，總統尹錫悅當天與北約（NATO）秘書長呂特通話，討論北韓派兵援俄事宜相關問題，並討論因應方案。

據《韓聯社》報導，尹錫悅在電話中表示，俄羅斯侵略烏克蘭、俄羅斯與北韓深化軍事合作，再次印證了印太地區和大西洋地區的安全密不可分。尹錫悅說，北韓的舉動破壞了國際秩序，對朝鮮半島乃至世界和平構成威脅，南韓絕不會坐視不理。

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尹錫悅指出，北韓向俄羅斯提供大規模殺傷武器，如今更派遣精銳兵力。日前韓方情報單位已證實，北韓 1,500 名特種兵已經被派往俄羅斯，接受適應訓練。

韓方嚴密關注俄羅斯與北韓的動向，同時將針對這兩個國家的軍事合作進展採取階段性因應措施。在此過程中，韓方希望同北約及北約成員國一道謀求對策。

呂特強調，北韓派兵援俄，公然違反國際法和聯合國安理會決議，北約就此深感憂慮，準備同南韓積極合作。呂特請求南韓政府向北約派遣代表團，以深入交換情報。