鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-2.09元，預估目標價為93.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 06:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.03元下修至-2.09元，其中最高估值-1.94元，最低估值-2.44元，預估目標價為93.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.94(-1.94)
|0.61
|0.86
|1.24
|最低值
|-2.44(-2.18)
|0.14
|0.19
|1.24
|平均值
|-2.11(-2.04)
|0.43
|0.61
|1.24
|中位數
|-2.09(-2.03)
|0.56
|0.77
|1.24
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|54.04億
|57.85億
|64.14億
|64.75億
|最低值
|53.31億
|55.06億
|57.49億
|64.75億
|平均值
|53.58億
|56.35億
|60.06億
|64.75億
|中位數
|53.54億
|56.30億
|60.15億
|64.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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