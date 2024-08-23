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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-2.09元，預估目標價為93.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 06:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.03元下修至-2.09元，其中最高估值-1.94元，最低估值-2.44元，預估目標價為93.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.94(-1.94)0.610.861.24
最低值-2.44(-2.18)0.140.191.24
平均值-2.11(-2.04)0.430.611.24
中位數-2.09(-2.03)0.560.771.24

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值54.04億57.85億64.14億64.75億
最低值53.31億55.06億57.49億64.75億
平均值53.58億56.35億60.06億64.75億
中位數53.54億56.30億60.15億64.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-1.41-0.51-0.73
營業收入37.02億49.28億53.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLINE

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