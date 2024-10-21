鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行(FITB-US)EPS預估下修至3.17元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 18:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對五三銀行(FITB-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.23元下修至3.17元，其中最高估值3.33元，最低估值3.13元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.33(3.33)
|3.79
|4.59
|最低值
|3.13(3.14)
|3.3
|3.71
|平均值
|3.2(3.23)
|3.61
|4.06
|中位數
|3.17(3.23)
|3.6
|4.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|86.34億
|91.54億
|96.34億
|最低值
|84.88億
|87.35億
|92.06億
|平均值
|85.58億
|90.19億
|94.65億
|中位數
|85.53億
|90.17億
|94.84億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.33
|1.83
|3.73
|3.35
|3.22
|營業收入
|91.58億
|77.92億
|81.44億
|96.23億
|124.77億
詳細資訊請看美股內頁：
五三銀行(FITB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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