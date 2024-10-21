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鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行(FITB-US)EPS預估下修至3.17元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 18:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對五三銀行(FITB-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.23元下修至3.17元，其中最高估值3.33元，最低估值3.13元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.33(3.33)3.794.59
最低值3.13(3.14)3.33.71
平均值3.2(3.23)3.614.06
中位數3.17(3.23)3.64.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值86.34億91.54億96.34億
最低值84.88億87.35億92.06億
平均值85.58億90.19億94.65億
中位數85.53億90.17億94.84億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.331.833.733.353.22
營業收入91.58億77.92億81.44億96.23億124.77億

詳細資訊請看美股內頁：
五三銀行(FITB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFITB

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