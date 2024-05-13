上海商銀Q1財管動能強勁 今年手收成長目標不低於30%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-13 19:17

上海商銀 (5876-TW) 今 (13) 日受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，公司主管表示，今年第一季存放款業務持續成長，全年目標訂為 5-7%，首季手續費淨收益較去年同期成長率高達二位數，利息淨收益亦有不錯的表現，其中財管手收大幅成長，主要貢獻來自保險、基金、信託等，今年手續費展望維持樂觀，目標希望年增率不低於 30%。

對於美國、台灣貨幣政策走向，上海商銀副總經理呂紹宇指出，目前市場上預測美國降息較樂觀情境是 1-2 次、且幅度不大，但前提是 CPI 能不能回到 Fed 預期 2% 左右；而台灣方面，房市、股市持續熱絡，央行是否進一步降息或升息也要觀察 CPI 走勢。

在此預期下，呂紹宇表示，接下來的淨利差年增率預估會稍降低一些，將會再降低資金成本上多做努力，維持去年淨利差的水準。

外界關心 2024 年第一季提存狀況，呂紹宇說明，首季每個月提存約 1 億元，希望維持這個進度，每月提存 1 億元，並無潛在不良放款，未來會視實際業務需求及經濟情況適度調整。

至於香港子行方面，呂紹宇表示，首季獲利衰退，主要是放款有減少，相較 2023 年底，減少約 2%，港行的 NIM、spread 相對也降低，因而影響到獲利表現，資產品質方面，2023 年底 NPL (不良債權) 為 0.57%。

對於港行展望，2024 年放款目標希望維持 2023 年的水準，利差方面，希望拉升至放款收益，並且降低存款成本。至於未來會不會有一次性的增提，呂紹宇強調，短期沒有計畫或需求，未來視情況再觀察。

上海商銀今年第一季合併淨收益 123.4 億元，年增 8.3%，主要業務的收益均維持成長動能，其中，利息淨收益年增 6.0%、手續費淨收益年增 24.8%，投資及兌換利益年增 5.7%，惟因呆帳費用及營業費用亦增加，致第一季合併稅前盈餘 67.1 億元，年增 3.3%，合併税後純益 52.7 億元，年增 0.3%，稅後純益歸屬母公司業主 43.3 億元，較去年同期成長 1.7%，稅後每股純益 0.89 元，略優於去年同期的 0.88 元，獲利表現穩健。