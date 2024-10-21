以色列準備襲擊伊朗絕密情報外洩 美國已展開調查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-21 10:00

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以色列計劃報復伊朗的絕密情報外洩後，三名知情人士透露，美國官員對潛在重大安全漏洞極為擔憂，已經對此展開調查，情報洩漏可能是為了破壞以軍的報復行動。

據美國《CNN》上周六（19 日）報導，一個名為「中東觀察家」的賬號，上周五在社交平台 Telegram 發布了一些被標記為「絕密級別」的文件，日期是 10 月 15 日和 10 月 16 日。

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另有標記顯示，這些文件只能被美國及其「五眼聯盟」（Five Eyes）盟友查看，也就是澳洲、加拿大、紐西蘭、英國。

文件內容涉及以色列對伊朗報復的計畫，其中一個文件據說是由美國國家地理空間情報局（NGA）編制，涉及以色列在各地轉移武器彈藥，而這些彈藥是為了攻擊伊朗。

還有一份文件來自美國國家安全局（NSA），主要內容為以色列空軍空對地飛彈以及無人機部隊的演習，據信也是為攻擊伊朗做準備。

一名美國官員說，此次洩密事件令人深感擔憂，情報單位和軍方已經對此展開調查。

本月初，伊朗向以色列發動大規模彈道飛彈襲擊，以色列誓言要讓伊朗付出代價，並已經為此準備了數周時間。以色列總理尼坦雅胡已同意將報復行動限制在伊朗軍事目標，而不是石油或核子設施。

前中央情報局官員 Mick Mulroy 指出，如果這些洩露是真的，那麼這是一個嚴重違規行為。他說：「美國和以色列之間的協調可能會受到挑戰，信任在兩國關係中是一個關鍵組成部分，而這種信任可能會因為洩露事件受到侵蝕。」