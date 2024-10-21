普丁：歐洲就是美國拴著皮帶的小狗

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-21 09:00

‌



金磚國家領導人在 10 月 22 日至 24 日將在俄羅斯喀山舉行第十六次會晤，在峰會登場前夕，俄羅斯總統普丁上周五（18 日）出席金磚國家媒體會議，並回答記者提問。

據《俄新社》、《今日俄羅斯》報導，普丁表示，俄羅斯與中國的關係，是建立在平等基礎上的獨特雙邊關係，考慮彼此利益。他強調：「這絕不是陳詞濫調，事實就是如此，我們會相互傾聽。」

‌



「如果你看看現在的兩國貿易平衡結構，你會發現問題的答案。」普丁進一步表示：「我們不只是說說而已，而是身體力行。我們之間沒有長輩和晚輩之分，我們只是在為彼此利益而努力，且取得了成效。」

普丁說，俄中早在 6、7 年前就談到了「貿易平衡」的必要性，包括推動俄羅斯工業、農產品更積極地進入中國市場，以及俄中在能源、太空等領域密切合作。

他還表示，按購買力平價計算，當今最大經濟體是中國，美國第二，印度第三，俄羅斯第四。

俄羅斯的統計數據數據，中國已經是俄羅斯的最主要貿易夥伴，俄羅斯也已成為中國第四大貿易夥伴。

談及中美關係時，普丁指出：「美國使出種種手段，妄圖阻止中國發展，但這就像『阻擋太陽升起』一樣，是辦不到的」。

普丁批評美國將其歐洲盟友拖入與中國的潛在衝突，並稱這些歐洲國家為美國的「拴著皮帶的小狗」。

他說：「甚至沒人想問問歐洲人的意見。他們真的想要破壞與中國的關係？想要通過北約介入亞洲事務，並在那裡製造一種讓地區國家感到擔憂的局面嗎？我向你們保證，他們不希望這樣。儘管如此，他們還是像小狗一樣，被（山姆）大叔用繩索拖到那裡。」

此外，上周五普丁在金磚國家工商論壇上發表講話時表示，金磚國家是全球經濟成長的重要推動力，金磚國家的國內生產毛額（GDP）超過 60 兆美元，佔全球 GDP 的比率輕鬆超過七國集團（G7），並且還在繼續增長。