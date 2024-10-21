普丁：俄烏需要的是長期和平 不接受短期停戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-21 11:00

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俄羅斯總統普丁上周五（18 日）表示，他反對與烏克蘭進行一周、一年或兩年的短期休戰，兩國需要的是持久和平。

普丁指出，俄烏兩軍短期停戰，烏軍正好可藉此重新武裝，補充彈藥，因此，只有為長期和平創造條件，才有可能解決烏克蘭衝突。

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普丁說：「如果我們談論某種和平進程，那麼這些進程，不應該是為了讓北約（NATO）國家重新武裝和儲存新彈藥而休戰一周、一年或兩年的進程，我們需要創造長期、可持續和持久和平的條件。」

普丁強調，有意儘快結束烏克蘭戰爭。他說：「我們與其他人不同，有興趣儘快完成這一任務，當然是透過和平手段。」

不過，烏克蘭總統澤倫斯基上周三首次公開了「勝利計畫」。根據澤倫斯基的描述，這份計畫不包含烏克蘭與俄羅斯的談判，而是呼籲西方國家進一步加強烏克蘭的實力，以推動外交解決方案。

「這份計畫切實可行，它的實施取決於我們的合作夥伴。我再次強調，是合作夥伴，這與俄羅斯無關。」澤倫斯基聲稱道。