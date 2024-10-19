台積電法說報喜、大立光法說、星宇競拍超額認購達2.2倍 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-19 10:50

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台積電周四 (17 日) 召開法說會報喜，第四季財測再創高、上調全年營收年增幅度，以及 2 奈米需求爆發；大立光同樣於周四召開法說，指出客戶下修訂單，第四季營運趨保守；星宇本周完成上市股票承銷案競拍，超額認購達 2.2 倍，為競拍新制以來最大案，以下為本周大事回顧：

〈台積電法說〉Q4 營收再創高、上調全年營收年增幅、2 奈米需求爆棚

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (17 日) 召開法說會，除了第三季財報表現超預期，第四季財測也跌破外資眼鏡，全年美元營收將年增 3 成，創下歷史新高，並針對 AI、2 奈米、毛利率、電價、先進封裝與美國晶圓廠釋出最新看法。

〈大立光法說〉客戶端大幅下修訂單量致 11 月動能大走滑 Q4 營運保守

蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 周四 (17 日) 由執行長林恩平主持召開法人說明會，林恩平對後續營運展望看法趨於保守，他指出，大立光客戶端下單量 10 月與 9 月差不多，11 月會明顯下滑，並且保守看待第四季市況，目前並已逐漸展開對已談定價格合約的 2025 年出貨的產品提前生產準備，也因此估算第四季產能利用率與第三季相當。

大立光 2024 年第三季營收 189.49 億元，毛利率 50.22%，爲今年新高，季增 1.83 個百分點，年增 7.66 個百分點，第三季稅後純益 66.3 億元，季增 47.39%，年增 11.38%，第三季每股純益 49.67 元。大立光第三季獲利爲近 8 個季度新高。

星宇航空競拍超額認購率達 2.2 倍 競拍新制實施來最大案

星宇航空 (2646-TW) 首次上市股票承銷案競價拍賣圓滿完成，得標加權平均價達 23.28 元，超額認購率達 2.2 倍，公開申購承銷價為 20 元，顯示市場對星宇的未來的成長性抱持高度期待。

勞動部反對 UberEats 併購 foodpanda 發函公平會 要求先回應工會 4 大訴求

勞動部長何佩珊周三 (16 日) 上午列席立法院社福衛環委員會進行業務報告，席間朝野多名立委針對 foodpanda、Uber Eats 併購案進行質詢。何佩珊表示，已正式發函給公平會表達反對意見。勞動部並於函文中明確表達，公平會應要求平台業者就外送員權益有關的「停權要透明」、「報酬有保障」、「定型化契約」及「全時段保險」4 項訴求盡速達成共識。

郭智輝急了！綠電需求不能等 到菲律賓蓋電廠接回台灣

郭智輝周二（15 日）表示，考量企業的綠電需求「不能等」，已透過 AIT 處長谷立言協助，尋找在菲律賓、日本等鄰近國家蓋綠能電廠的可能性；初步規劃由業者在菲國蓋綠能電廠，再由台電拉海底電纜並買回綠電。

〈台北紡織展〉儒鴻明年首季估維持旺季水準 下半年可望重返單季新高

機能布及成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 董事長王樹文周二 (15 日) 表示，第三季的強勁動能可望延續到明年首季，且在六個小巨人等級的新客戶帶動下，明年下半年可望重返單季新高水準。